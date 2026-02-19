Foto Galeria | 19-02-2026
Chuva não trava tradição: Chamusca saiu à rua para jogar ao quartão
Nem a chuva que caiu ao longo do dia impediu a Chamusca de cumprir uma das suas tradições mais acarinhadas. Na Quarta-feira de Cinzas, a vila voltou a sair à rua para o jogo do quartão, num convívio que juntou dezenas de participantes e terminou com o simbólico Enterro do Galo.
Nem o céu carregado demoveu a Chamusca. Na Quarta-feira de Cinzas, 18 de Fevereiro, a vila voltou a cumprir a tradição em mais uma edição do jogo do quartão, que culminou com o simbólico Enterro do Galo. O dia começou à mesa, como manda a regra. Na sede do Grupo Dramático Musical, 91 inscritos juntaram-se para o tradicional almoço de bacalhau com grelos, num ambiente de confraternização que aqueceu o corpo antes da romaria pelas ruas da vila.
De seguida, o grupo concentrou-se no Largo da Igreja da Misericórdia, ponto de partida do jogo há cerca de três décadas. Dali saiu o cortejo improvisado que percorreu a Chamusca entre lançamentos de quartões, paragens estratégicas em tabernas e cafés e brindes sucessivos com vinho e petiscos à mistura. A chuva foi presença constante, mas nunca protagonista.
Entre os participantes esteve o presidente da câmara, Nuno Mira, presença assídua desde a adolescência. Para o autarca, estas tradições “fazem parte da cultura chamusquense, da nossa identidade”, sublinhando que o mais importante é “ser um dia bem passado entre amigos”.
