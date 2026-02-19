uma parceria com o Jornal Expresso
19/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
19-02-2026

Loja do Cidadão de Sardoal celebra 10 anos com mais de 155 mil atendimentos

Loja do Cidadão de Sardoal celebra 10 anos com mais de 155 mil atendimentos
Loja do Cidadão de Sardoal celebra 10 anos com mais de 155 mil atendimentos
Loja do Cidadão de Sardoal celebra 10 anos com mais de 155 mil atendimentos
Loja do Cidadão de Sardoal celebra 10 anos com mais de 155 mil atendimentos
Loja do Cidadão de Sardoal celebra 10 anos com mais de 155 mil atendimentos
Loja do Cidadão de Sardoal celebra 10 anos com mais de 155 mil atendimentos
Loja do Cidadão de Sardoal celebra 10 anos com mais de 155 mil atendimentos
Loja do Cidadão de Sardoal celebra 10 anos com mais de 155 mil atendimentos
Loja do Cidadão de Sardoal celebra 10 anos com mais de 155 mil atendimentos
Loja do Cidadão de Sardoal celebra 10 anos com mais de 155 mil atendimentos
Loja do Cidadão de Sardoal celebra 10 anos com mais de 155 mil atendimentos
Loja do Cidadão de Sardoal celebra 10 anos com mais de 155 mil atendimentos
Loja do Cidadão de Sardoal celebra 10 anos com mais de 155 mil atendimentos
Loja do Cidadão de Sardoal celebra 10 anos com mais de 155 mil atendimentos
Loja do Cidadão de Sardoal celebra 10 anos com mais de 155 mil atendimentos
Loja do Cidadão de Sardoal celebra 10 anos com mais de 155 mil atendimentos
Loja do Cidadão de Sardoal celebra 10 anos com mais de 155 mil atendimentos
Loja do Cidadão de Sardoal celebra 10 anos com mais de 155 mil atendimentos
A Loja do Cidadão de Sardoal celebrou dez anos de funcionamento, assinalando mais de 155 mil atendimentos realizados.

A Loja do Cidadão de Sardoal celebrou dez anos de funcionamento, assinalando mais de 155 mil atendimentos realizados. Ao longo da última década, este espaço tem aproximado os serviços públicos da população, reunindo várias valências num único local. Para o município, trata-se de um serviço essencial para a comunidade, onde a modernização e o atendimento presencial caminham lado a lado, garantindo maior proximidade, eficiência e qualidade no apoio aos cidadãos.


