Foto Galeria | 19-02-2026
Loja do Cidadão de Sardoal celebra 10 anos com mais de 155 mil atendimentos
A Loja do Cidadão de Sardoal celebrou dez anos de funcionamento, assinalando mais de 155 mil atendimentos realizados. Ao longo da última década, este espaço tem aproximado os serviços públicos da população, reunindo várias valências num único local. Para o município, trata-se de um serviço essencial para a comunidade, onde a modernização e o atendimento presencial caminham lado a lado, garantindo maior proximidade, eficiência e qualidade no apoio aos cidadãos.
