Personalidades do Ano de O MIRANTE: uma gala de mérito e reconhecimento

Num final de tarde de celebração, reconhecimento e orgulho regional, o Convento de São Francisco, em Santarém, foi palco de mais uma edição da gala dos prémios Personalidades do Ano de O MIRANTE, que decorreu na quinta-feira, 26 de Fevereiro.

Num espaço carregado de história e simbolismo, reuniram-se mais de quatro centenas de convidados, autarcas, dirigentes associativos, parceiros de O MIRANTE e diversas entidades da região, numa cerimónia que contou também com a presença do ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

Foram distinguidas 13 personalidades que, nas mais diversas áreas, se destacaram pelo seu contributo exemplar para o desenvolvimento, dinamismo e prestígio da região. Cada prémio representa uma história de trabalho, perseverança e compromisso. Mais do que uma cerimónia, esta gala foi um momento de encontro, partilha e de afirmação de uma região feita de talento, iniciativa e muita proximidade.