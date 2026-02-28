Foto Galeria | 28-02-2026
40.ª edição das Tasquinhas de Rio Maior já arrancou
Já começou a 40.ª edição das Tasquinhas de Rio Maior. Município espera mais de 100 mil visitantes no certame.
Entre 27 de Fevereiro e 8 de Março, o Pavilhão Multiusos recebe aquele que é um dos maiores eventos gastronómicos da região. Durante 10 dias, Rio Maior celebra a tradição, os sabores típicos e o convívio, atraindo mais de 100 mil visitantes. Gastronomia regional, artesanato e muita animação marcam uma edição especial, reconhecida pelo Turismo de Portugal como evento de interesse para o turismo nacional, e que volta a transformar o concelho num verdadeiro ponto de encontro.
