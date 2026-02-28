Foto Galeria | 28-02-2026
Gestor Carlos Tavares apresentou autobiografia na Póvoa de Santarém, freguesia onde tem casa
Obra do antigo CEO do grupo Stellantis tem vertente solidária e receita reverte para o Centro de Solidariedade Social Nossa Senhora da Luz.
A aldeia de Póvoa de Santarém recebeu, no dia 27 de Fevereiro, a apresentação do livro autobiográfico de Carlos Tavares, um dos gestores portugueses mais conhecidos à escala internacional, que tem casa naquela freguesia do concelho de Santarém. A obra, intitulada "O Português que Revolucionou a Indústria Automóvel Mundial", tem uma componente solidária, revertendo as receitas para o Centro de Solidariedade Social Nossa Senhora da Luz, onde decorreu a sessão. O livro retrata o percurso do antigo presidente executivo do grupo Stellantis.
