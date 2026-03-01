uma parceria com o Jornal Expresso
01/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 01-03-2026

A saúde saiu à rua com o Hospital da Luz na Corrida das Lezírias em VFX

Neste domingo, 1 de Março, a saúde saiu à rua em Vila Franca de Xira. Na 31.ª Corrida das Lezírias, o Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira corre por muito mais do que medalhas. Quarenta colaboradores unem-se nas provas de cinco e 15,5 quilómetros, transformando cada passada num gesto solidário. Por cada quilómetro percorrido, cinco euros revertem para a Mithós – Histórias Exemplares, apoiando pessoas com deficiência e as suas famílias.

