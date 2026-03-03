uma parceria com o Jornal Expresso
03/03/2026

03-03-2026

Tenistas do Ateneu Cartaxense em destaque em Almeirim

O Ateneu Artístico Cartaxense esteve em destaque na 2.ª etapa do Circuito Future Stars 2026 em ténis, realizado em Almeirim, com vários atletas no pódio.

O Ateneu Artístico Cartaxense (AAC) esteve em destaque na 2.ª etapa do Circuito Future Stars 2026 em ténis, realizado em Almeirim, com vários atletas no pódio. No Escalão Vermelho, Diogo Quintiliano conquistou o 1.º lugar e Miguel Loureiro terminou na 2.ª posição. No Escalão Laranja Masculino, Santiago Almeida garantiu o 2.º lugar, enquanto, no Laranja Feminino, Catarina Mexia alcançou o 1.º lugar. No Escalão Verde Masculino, José Gaivão venceu a prova e Miguel Dias assegurou o 2.º lugar. Já no Verde Feminino, Maria do Mar Rocha alcançou a 2.ª posição. No Escalão Amarelo Masculino, Rafael Monteiro terminou em 2.º lugar.
A comitiva do AAC marcou presença com 18 atletas, que demonstraram grande competitividade e espírito desportivo ao longo da prova, alcançando resultados de relevo em diferentes escalões. A participação do AAC nesta etapa reforça o trabalho consistente que tem vindo a ser desenvolvido ao nível da formação, evidenciando a qualidade dos seus jovens atletas e a aposta contínua no crescimento do ténis no concelho.

FOTOS - AAC

