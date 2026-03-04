Passeio Micológico do Festival do Cogumelo na Parreira

Foi no Observatório da Paisagem da Charneca que se realizaram os passeios micológicos do Festival do Cogumelo na Parreira. Participaram pessoas de vários locais do país e de diversas nacionalidades.

Marta Ferreira, que fez as honras do passeio, é a especialista em cogumelos que explica os perigos dos cogumelos silvestres desmistificando as ideias preconcebidas .Segundo a especialista: "Antes de apanhar o cogumelo devemos verificar o meio que o rodeia e seguir as instruções do livro guia. Na duvida não comemos" é o conselho que repete várias vezes.

No final do passeio a União de Freguesias Parreira Chouto proporcionou aos participantes degustar uma sopa de cogumelos confeccionada pela Academia Sénior e provar o pão com cogumelos e farinheira.