Robot cirúrgico chegou ao Médio Tejo e ganhou a confiança dos doentes

Um robot cirúrgico entrou ao serviço à boleia de verbas do PRR, no Hospital de Tomar. O director de departamento e coordenador do projecto, Firmo Mineiro, fala a O MIRANTE do momento como “um grande marco” ao mesmo tempo que um doente oncológico é operado pelos braços do robot comandados à distância por um cirurgião.

Desde o arranque da actividade, em Fevereiro, foram já realizadas mais de uma dezena de intervenções com recurso a esta tecnologia, numa implementação progressiva, cuidadosamente planeada e com equipa médica com formação e credenciação internacional.