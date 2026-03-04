Foto Galeria | 04-03-2026
Robot cirúrgico chegou ao Médio Tejo e ganhou a confiança dos doentes
Um robot cirúrgico entrou ao serviço à boleia de verbas do PRR, no Hospital de Tomar. O director de departamento e coordenador do projecto, Firmo Mineiro, fala a O MIRANTE do momento como “um grande marco” ao mesmo tempo que um doente oncológico é operado pelos braços do robot comandados à distância por um cirurgião.
Desde o arranque da actividade, em Fevereiro, foram já realizadas mais de uma dezena de intervenções com recurso a esta tecnologia, numa implementação progressiva, cuidadosamente planeada e com equipa médica com formação e credenciação internacional.
Entre ganhos de precisão e conforto para o doente, a implementação avança sem recusas e com a ambição de atrair novos profissionais e alargar as cirurgias pouco invasivas a mais especialidades.
*Saiba mais na edição impressa de O MIRANTE
