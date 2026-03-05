Empresários de Santarém e do Oeste debatem IA para acelerar exportações

A ambição de levar as exportações a 60% do PIB até 2030 juntou empresários em Santarém, no CNEMA, no dia 5 de Março, numa organização do novobanco e da Associação Empresarial de Portugal (AEP), em parceria com a Nersant e com o apoio do Jornal Expresso, da APDL e da COFACE. A iniciativa promoveu um almoço/sessão de trabalho do projecto Portugal Export +60’30, centrada na Inteligência Artificial.

A iniciativa integrou a terceira edição do projecto, que definiu três pilares estratégicos para acelerar o crescimento das exportações: Globalização 4.0, Inteligência Artificial e Reindustrialização. O objectivo passou por auscultar e registar propostas concretas para reforçar a competitividade externa da economia portuguesa, num momento em que a tecnologia começa a redesenhar processos, cadeias de valor e modelos de negócio.

A sessão reuniu um grupo restrito de 30 empresários, descritos como “referências incontornáveis” nas duas regiões, Ribatejo e Oeste, num formato de almoço/debate orientado para a recolha de ideias e conclusões. As propostas apuradas serão apresentadas em Abril de 2026, numa conferência nacional do Portugal Export +60’30. Em cima da mesa estiveram três questões consideradas determinantes para o futuro da economia: se Portugal dispõe de um ecossistema empresarial preparado para cooperar em torno da IA ou se as empresas avançam isoladamente; como garantir que a adopção da tecnologia se traduz em produtividade sem comprometer coesão social, emprego, qualificação e confiança; e que papel deve ter o Estado na regulação, perante desafios éticos, direitos fundamentais e riscos sociais associados à generalização da IA no tecido empresarial.