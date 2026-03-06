Foto Galeria | 06-03-2026
Convenção Olitrem 2026 teve inicio a 3 de Março
O primeiro momento da convenção teve lugar a 5 de março, nas instalações da empresa em Tremês, coincidindo com o aniversário da marca. O evento prossegue em Lisboa, nos dias 10 e 11 de Março, e termina no Porto, a 25 e 26 de março.
A Olitrem – Indústria de Refrigeração, S.A. está a realizar a sua Convenção 2026 sob o lema “Vamos ter consigo! Proximidade que se constrói, soluções que acompanham”, apostando este ano num formato descentralizado que pretende aproximar ainda mais a empresa dos seus clientes e parceiros.
