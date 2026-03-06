Projeto ESG Agrifood quer ajudar PME agroalimentares a responder às exigências da sustentabilidade

Decorreu nas instalações da TAGUSVALLEY – Parque de Ciência e Tecnologia, em Abrantes, a Sessão de Lançamento do Projeto ESG Agrifood. Este projeto tem como principal objetivo reforçar a competitividade, resiliência e sustentabilidade das PME do setor agroalimentar, capacitando-as para responder às crescentes exigências dos mercados, da regulamentação e do acesso ao financiamento.



A sessão contou com a presença de Ana Rovisco, Diretora de Sustentabilidade e Reporting do Grupo Jerónimo Martins, e de Vítor Almeida, Coordenador Ambiental para Agronegócio, Logística e Indústria do Grupo Jerónimo Martins; de José Bernardo Nunes, Vice-Presidente da CCDR Lisboa e Vale do Tejo; Carlos Leitão, representante da CCDR Centro; de Manuel Valamatos, Presidente da Direção da TAGUSVALLEY; e de Luís Seabra, Presidente da Associação de Agricultores do Ribatejo.