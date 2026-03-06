Spring Tour reúne cavaleiros internacionais na Mata do Duque

uma parceria com o Jornal Expresso
06/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Foto Galeria | 06-03-2026

A Mata do Duque, em Santo Estêvão (Benavente), recebe mais uma edição do Spring Tour, uma competição internacional de Concurso Completo de Equitação que reúne cavaleiros, equipas técnicas e juízes de vários países europeus.

A Mata do Duque, em Santo Estêvão (Benavente), recebe mais uma edição do Spring Tour, uma competição internacional de Concurso Completo de Equitação que reúne cavaleiros, equipas técnicas e juízes de vários países europeus.
O evento inclui provas de dressage, cross-country e salto de obstáculos, disciplinas que compõem esta modalidade olímpica e que testam a técnica, resistência e parceria entre cavalo e cavaleiro.
A organização está a cargo da Associação Portuguesa de Concurso Completo de Equitação (ACCE), liderada pelo presidente Augusto Taborda Calça e Pina e pelo vice-presidente Francisco Maria Cabral da Câmara Stilwell, que têm vindo a consolidar esta competição no calendário internacional da modalidade.
Durante as duas semanas de competição, o evento atrai atletas, equipas e oficiais internacionais, contribuindo para afirmar a Mata do Duque como um ponto de referência para o Concurso Completo de Equitação na Península Ibérica. Estudos associados à organização apontam ainda para um impacto económico local que poderá ultrapassar um milhão de euros, resultado da presença de participantes e visitantes na região.
O Spring Tour conta também com o apoio de parceiros locais, entre os quais a Green Gold Passion – Luxury Nature Retreat, patrocinador e parceiro do evento.

