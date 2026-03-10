Tejo Cup 2026 apresentou-se em Santarém com Bino Maçães como patrono

A Tejo Cup e o Tejo Cup Feminina 2026 foram apresentados esta terça-feira, 10 de Março, no W Shopping, em Santarém, numa sessão que contou com a presença do patrono desta edição, Bino Maçães. O torneio volta a percorrer vários concelhos da região durante o mês de Março, antes da fase final agendada para 1 de Maio, no Complexo Desportivo do Bonito, no Entroncamento.

A Tejo Cup e o Tejo Cup Feminina 2026 foram apresentados esta terça-feira, 10 de Março, no W Shopping, em Santarém, numa sessão que contou com a presença do patrono desta edição, Bino Maçães. A iniciativa assinalou o arranque de mais uma edição de um torneio jovem que promete voltar a mobilizar vários concelhos da região em torno do futebol de formação.

A primeira fase da Tejo Cup, nos escalões de sub-13 e sub-14, decorre ao longo do mês de Março, com jogos agendados para Atalaia, Fazendas de Almeirim, Bugalhos e Benavente. Já a fase final está marcada para o dia 1 de Maio, no Complexo Desportivo do Bonito, no Entroncamento. Durante a manhã, entre as 9h00 e as 13h30, disputa-se a Tejo Cup, enquanto a Tejo Cup Feminina está reservada para a tarde, entre as 15h00 e as 18h00. O torneio volta assim a afirmar-se como uma montra do desporto jovem na região.