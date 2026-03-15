Corrida ao título na liga de futebol feminino cada vez mais intensa

A Liga CAF O MIRANTE segue ao rubro e a 6.ª jornada, disputada no Campo de Jogos do Carvalhal, voltou a mostrar que a competição está cada vez mais equilibrada e com contas apertadas no topo. A formação da Azinhaga mantém-se na liderança, depois de vencer o Alhandra por 3-1. Logo atrás continua Os Lagartos do Sardoal, após derrotar o Alcaravela por 2-0. A Juventude Lapas Feminino também não desarma e, com o triunfo por 3-1 frente aos Lobos do Carvalhal, mantém-se na perseguição aos primeiros. O Riachense somou uma vitória importante diante do Forte da Casa, por 1-0, e reforçou a luta pelos lugares intermédios da tabela.