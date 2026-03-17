Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira cria novo espaço de convívio

O Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira, no concelho de Santarém, inaugura no dia 25 de Março, pelas 15h00, o novo espaço “Figueira de Sabores”. Trata-se de um projecto financiado pelo BPI Fundação “la Caixa” que tem como principal objectivo criar um espaço de convívio e dinamização dentro da instituição.

Segundo o Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira, o “Figueira de Sabores” pretende funcionar como um ponto de encontro para a realização de actividades regulares centradas na culinária e na partilha de saberes, promovendo momentos de socialização entre utentes, colaboradores e comunidade. Pretende contribuir para a promoção do envelhecimento activo, o reforço da saúde emocional e a integração comunitária, através de actividades que valorizam a tradição gastronómica, a convivência e o bem-estar.

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