Foto Galeria | 17-03-2026
Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira cria novo espaço de convívio
A inauguração da “Figueira de Sabores” está agendada para dia 25 de Março, pelas 15h00.
O Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira, no concelho de Santarém, inaugura no dia 25 de Março, pelas 15h00, o novo espaço “Figueira de Sabores”. Trata-se de um projecto financiado pelo BPI Fundação “la Caixa” que tem como principal objectivo criar um espaço de convívio e dinamização dentro da instituição.
Segundo o Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira, o “Figueira de Sabores” pretende funcionar como um ponto de encontro para a realização de actividades regulares centradas na culinária e na partilha de saberes, promovendo momentos de socialização entre utentes, colaboradores e comunidade. Pretende contribuir para a promoção do envelhecimento activo, o reforço da saúde emocional e a integração comunitária, através de actividades que valorizam a tradição gastronómica, a convivência e o bem-estar.
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