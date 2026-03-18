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Festas de São José animam Santarém até domingo

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Programa reúne música, artesanato, gastronomia e atividades taurinas, celebrando as tradições e a identidade ribatejana.

As Festas de São José estão de regresso a Santarém entre 18 e 22 de Março, no Campo Infante da Câmara, com um programa musical com nomes como Herman José, Dillaz e Calema. A inauguração decorreu na tarde de quarta-feira. A iniciativa, organizada pela Câmara de Santarém, reúne música, artesanato, gastronomia e actividades taurinas, celebrando as tradições e identidade ribatejanas.
O programa inclui ainda celebrações religiosas, exposições e outras iniciativas institucionais e culturais que envolvem associações, colectividades e a comunidade local.


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