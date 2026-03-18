Festas de São José animam Santarém até domingo

As Festas de São José estão de regresso a Santarém entre 18 e 22 de Março, no Campo Infante da Câmara, com um programa musical com nomes como Herman José, Dillaz e Calema. A inauguração decorreu na tarde de quarta-feira. A iniciativa, organizada pela Câmara de Santarém, reúne música, artesanato, gastronomia e actividades taurinas, celebrando as tradições e identidade ribatejanas.

O programa inclui ainda celebrações religiosas, exposições e outras iniciativas institucionais e culturais que envolvem associações, colectividades e a comunidade local.



