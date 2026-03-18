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Inauguração oficial do novo Centro de Serviços Partilhados da Schmitz Cargobull, em Santarém

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Inauguração oficial do novo Centro de Serviços Partilhados da Schmitz Cargobull, em Santarém
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Dia 17 de Março, foi a inauguração oficial do novo Centro de Serviços Partilhados da Schmitz Cargobull, na Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 86 em Santarém.

Com este Centro, a Schmitz Cargobull consolida as tarefas administrativas de toda a organização, com o objetivo de harmonizar os processos em toda a Europa, aumentar a eficiência e garantir padrões de qualidade consistentes. Com o novo Centro de Serviços Partilhados, a empresa aposta em estruturas modernas e preparadas para o futuro. O local oferece capacidade para cerca de 80 colaboradores e fortalece a organização europeia da empresa a longo prazo.
A inauguração contou com a presença dos membros do conselho de administração da Schmitz Cargobull AG, Ralph Kleideiter (Administrador Comercial - CSO) e Andreas Busacker (Administrador Financeiro - CFO).
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