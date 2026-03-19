Transportes Metropolitanos de Lisboa abriu portas para dar a conhecer estratégia de mobilidade metropolitana

A Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) promoveu, no dia 19 de Março, um encontro com órgãos de comunicação social, na sua sede, em Lisboa, com o objectivo de dar a conhecer o trabalho desenvolvido na coordenação da mobilidade na Área Metropolitana.

A iniciativa, intitulada “TML de Portas Abertas – A Mobilidade Vista por Dentro”, decorreu nas instalações da entidade, situadas na Rua Cruz de Santa Apolónia, e procurou aproximar a comunicação social da actividade da TML, através de um contacto directo e esclarecedor.

Durante a sessão foram apresentadas a missão da TML, o modelo de governação e as responsabilidades na coordenação da mobilidade metropolitana, bem como os resultados alcançados, os projectos em curso e as prioridades estratégicas para os próximos anos.

O programa incluiu uma sessão de enquadramento institucional pelo presidente da TML, Carlos Humberto de Carvalho, a apresentação do sistema navegante e da Carris Metropolitana, com dados actualizados, e a partilha dos principais projectos em desenvolvimento.

Os participantes tiveram ainda oportunidade de realizar uma visita guiada ao Centro de Monitorização e Operação, permitindo um contacto mais próximo com a estrutura e o funcionamento da entidade.

Uma reportagem para ler na edição de O MIRANTE