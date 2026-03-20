Foto Galeria | 20-03-2026
História milenar da Lezíria do Tejo para ser vista em Santarém
Uma viagem pela história humana da Lezíria do Tejo é o mote da exposição “NÓS DO TEJO”, que pode ser vista junto à Igreja de Santa Clara, em Santarém.
A exposição itinerante “NÓS DO TEJO. Dos caçadores recolectores ao mundo romano” está em exibição junto à Igreja de Santa Clara, em Santarém, até 12 de Abril, com entrada livre, convidando o público a percorrer milhares de anos de presença humana na região.
A mostra, promovida pela Rede de Museus da Lezíria do Tejo e pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, revela de que forma a topografia e os recursos naturais moldaram a ocupação do território, desde os primeiros grupos de caçadores-recolectores até às comunidades agropastoris, metalúrgicas e ao mundo romano.
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