Foto Galeria | 20-03-2026
Santarém distinguiu personalidades e instituições no feriado municipal
Salgueiro Maia e Veríssimo Serrão são os primeiros distinguidos com as Chaves de Ouro de Santarém, o mais alto galardão atribuído pelo município.
As Chaves de Ouro da Cidade de Santarém, o mais alto galardão instituído pelo município, foram entregues pela primeira vez no feriado municipal de 19 de Março, distinguindo a título póstumo o historiador Joaquim Veríssimo Serrão e o capitão de Abril Fernando Salgueiro Maia.
Na cerimónia promovida pela Câmara de Santarém, que encheu o Convento de São Francisco, o presidente do município, João Leite, e o presidente da assembleia municipal, Gustavo Reis, entregaram condecorações de diferentes graus a várias instituições e personalidades. A deliberação com os nomes a distinguir foi aprovada na reunião do executivo de 16 de Março.
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