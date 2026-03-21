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CLAPA estreia selo ambiental com distinção máxima para Pernes e Bombons da Joana

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A Junta de Freguesia de Pernes e a empresa Bombons da Joana são as primeiras entidades distinguidas pela CLAPA com o selo de compromisso ambiental, ambas no nível Gold. A cerimónia, realizada a 21 de Março, marcou o arranque de uma iniciativa que pretende premiar boas práticas ecológicas e incentivar um compromisso efectivo com a sustentabilidade.

A CLAPA – Associação Popular Ecológica entregou os primeiros selos de compromisso ambiental à Junta de Freguesia de Pernes e à empresa Bombons da Joana, ambas distinguidas com o nível Gold, numa cerimónia realizada a 21 de Março no salão nobre da junta. A adesão ao selo implica a assinatura de uma carta de compromisso ético e o preenchimento de uma checklist ambiental, com cumprimento mínimo de 80% dos critérios avaliados em áreas como resíduos, água, energia, redução de papel e plástico, impacto climático e comunicação ambiental. O acompanhamento será feito com visitas trimestrais de Liliane Medeiros, da CLAPA, podendo o selo ser suspenso em caso de incumprimento. Com validade anual, o selo prevê contribuições entre 150 e 500 euros. A sessão incluiu ainda o poema “O Silêncio do Alviela”, de Penélope de Melo, e terminou com um apelo do jovem Francisco Sampaio à defesa do futuro do planeta.

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