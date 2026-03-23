Foto Galeria | 23-03-2026
Luís Ribeiro assume presidência dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior
Luís Miguel Ribeiro é o novo presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior. A nova direcção tomou posse no sábado, 21 de Março, na sede da corporação, sucedendo a António Quevedo. Os novos órgãos sociais iniciam agora funções para um novo mandato.
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