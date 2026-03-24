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“O Segredo da Água” ensina crianças de Santarém a poupar

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“O Segredo da Água” ensina crianças de Santarém a poupar
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No âmbito do Dia Mundial da Água, Santarém lançou pela primeira vez a iniciativa “O Segredo da Água”. A acção arrancou na Escola de São Bento, com Ramiro Matos, presidente do concelho de administração da empresa municipal, a apelar aos mais novos para serem embaixadores da poupança e da preservação da água junto das famílias.

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