Foto Galeria | 24-03-2026
“O Segredo da Água” ensina crianças de Santarém a poupar
No âmbito do Dia Mundial da Água, Santarém lançou pela primeira vez a iniciativa “O Segredo da Água”. A acção arrancou na Escola de São Bento, com Ramiro Matos, presidente do concelho de administração da empresa municipal, a apelar aos mais novos para serem embaixadores da poupança e da preservação da água junto das famílias.
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