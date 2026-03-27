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Mecânica Agrícola comemora 75 anos

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O evento ficou marcado pela apresentação de novidades no portefólio da empresa, reforçando o compromisso com a inovação e a qualidade no serviço prestado ao sector agrícola e automóvel.

A Mecânica Agrícola, situada em Benavente, celebrou 75 anos de actividade. Decorreu ao fim da tarde do dia 26, um cocktail comemorativo reunindo clientes, parceiros e amigos da empresa.
O evento ficou marcado pela apresentação de novidades no portefólio da empresa, reforçando o compromisso com a inovação e a qualidade no serviço prestado ao sector agrícola e automóvel.
Ao longo das últimas décadas, a Mecânica Agrícola tem consolidado a sua presença no mercado, trabalhando com marcas reconhecidas como a Citroën e a Stihl. Para além disso, a empresa dedica-se também à comercialização de veículos usados de diversas marcas, oferecendo soluções adaptadas às necessidades dos seus clientes.
A sua actividade abrange ainda a assistência automóvel, bem como a manutenção e reparação de tractores e outros equipamentos agrícolas, áreas onde se tem destacado pela experiência e proximidade com o cliente.
Com 75 anos de história, a Mecânica Agrícola continua a apostar na modernização dos seus serviços, mantendo-se como uma referência na região de Benavente e no apoio ao sector agrícola.
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