Mecânica Agrícola comemora 75 anos

O evento ficou marcado pela apresentação de novidades no portefólio da empresa, reforçando o compromisso com a inovação e a qualidade no serviço prestado ao sector agrícola e automóvel.

A Mecânica Agrícola, situada em Benavente, celebrou 75 anos de actividade. Decorreu ao fim da tarde do dia 26, um cocktail comemorativo reunindo clientes, parceiros e amigos da empresa.

O evento ficou marcado pela apresentação de novidades no portefólio da empresa, reforçando o compromisso com a inovação e a qualidade no serviço prestado ao sector agrícola e automóvel.

Ao longo das últimas décadas, a Mecânica Agrícola tem consolidado a sua presença no mercado, trabalhando com marcas reconhecidas como a Citroën e a Stihl. Para além disso, a empresa dedica-se também à comercialização de veículos usados de diversas marcas, oferecendo soluções adaptadas às necessidades dos seus clientes.

A sua actividade abrange ainda a assistência automóvel, bem como a manutenção e reparação de tractores e outros equipamentos agrícolas, áreas onde se tem destacado pela experiência e proximidade com o cliente.

Com 75 anos de história, a Mecânica Agrícola continua a apostar na modernização dos seus serviços, mantendo-se como uma referência na região de Benavente e no apoio ao sector agrícola.