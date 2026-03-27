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Refood de Santarém ganha nova sede para reforçar apoio social na cidade

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Espaço com 420 metros quadrados, no Alto da Bexiga, deverá entrar em funcionamento em Setembro

O núcleo da Refood de Santarém já tem nova casa. A organização de voluntariado recebeu as chaves do espaço que vai acolher a sua futura sede, numa mudança há muito aguardada pelos voluntários devido às limitações do local actual, que se tornou insuficiente face ao crescimento da actividade. A entrega do espaço foi assinalada a 27 de Março com uma visita da vereadora do desenvolvimento social da câmara de Santarém, Teresa Ferreira, que esteve no local acompanhada pelo coordenador do núcleo, Rui César, e alguns voluntários.
A nova sede fica situada na Rua 16 de Abril, no Alto do Bexiga, e dispõe de cerca de 420 metros quadrados, oferecendo melhores condições de armazenamento e funcionamento para a equipa de voluntários que diariamente assegura apoio alimentar a dezenas de famílias e sem-abrigos da cidade.

Notícia completa na próxima edição de O MIRANTE

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