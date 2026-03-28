Benavente recua à Idade Média com feira medieval e cozinha ao vivo

Benavente está a receber, este fim-de-semana, a sua primeira Feira Medieval, que decorre no Parque 25 de Abril, no âmbito das comemorações dos 826 anos do Foral atribuído por D. Sancho I.

A iniciativa reúne recriações históricas, animação de rua, música e espectáculos inspirados na época medieval, proporcionando aos visitantes uma experiência que cruza tradição, cultura e entretenimento. Entre os destaques do programa estão os espectáculos de fogo, com especial enfoque para a noite de sábado, que inclui um grande espectáculo pirotécnico.

Um dos elementos centrais da feira é o projecto “Fogo de Terra”, que introduz uma vertente gastronómica com cozinha ao vivo integrada no ambiente medieval. A partir das 13h00 de sábado e das 12h00 de domingo, chefs convidados preparam refeições inspiradas em sabores de outros tempos, recorrendo a técnicas tradicionais e produtos da região. Participam Célia Mendes, Archil Shinjikashvili, Célia Santos, Rogério Imaginário, Ana Sanchez, Luís Machado, Carla Candeias e Joana Serafim Candeias, havendo ainda provas de vinhos da Companhia das Lezírias, da Casa Relvas e do Pinhal da Torre.

Além da componente gastronómica, o evento inclui artesanato, um carrossel medieval para os mais novos e diversas encenações históricas, reforçando o ambiente de época que caracteriza a iniciativa.

As comemorações evocam também a importância histórica da Carta de Foral de Benavente, documento jurídico medieval que definiu direitos e deveres da população e estruturou a organização administrativa da vila. O primeiro foral foi atribuído em 25 de Março de 1200 por D. Paio, mestre da Ordem Militar de Évora, tendo sido confirmado por D. Sancho I e posteriormente renovado por D. Manuel em 1516. Ao longo dos séculos, a vila recebeu ainda privilégios de vários monarcas, consolidando o seu papel no território a sul do Tejo.

A organização das comemorações está a cargo da Junta de Freguesia de Benavente, com o apoio da Câmara Municipal.