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Presidente da República e militares recebidos por multidão em Santarém

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António José Seguro presidiu à cerimónia de apresentação das Forças Armadas ao Chefe de Estado, que transformou o Jardim da Liberdade numa grandiosa parada militar.

A primeira visita oficial de António José Seguro a Santarém como Presidente da República ficou marcada por um sol radioso, um banho de multidão, muitos cumprimentos e não faltaram também as habituais fotografias com o povo, popularizadas pelo seu antecessor no Palácio de Belém.

A cerimónia de apresentação das Forças Armadas ao Chefe de Estado, na manhã de sábado, 28 de Março, transformou o Jardim da Liberdade numa grandiosa parada militar enquadrada por numerosa moldura humana, que aplaudiu o desfile dos militares.

Durante o seu discurso, António José Seguro evocou a escolha de Santarém como palco da cerimónia, sublinhando o simbolismo da cidade e homenageando Salgueiro Maia, cuja liderança no 25 de Abril qualificou como “exemplo de integridade e sentido de dever”.

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