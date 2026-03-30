Foto Galeria | 30-03-2026
Caminhada Solidária no Cartaxo junta 700 inscritos pela inclusão
A segunda edição da Caminhada Solidária “Um Passo para a Inclusão” juntou cerca de 700 inscritos este domingo, 29 de Março, no Cartaxo, num percurso de cinco quilómetros pelo centro da cidade.
A segunda edição da Caminhada Solidária “Um Passo para a Inclusão” juntou cerca de 700 inscritos este domingo, 29 de Março, no Cartaxo, num percurso de cinco quilómetros pelo centro da cidade. Organizada pela Associação de Pais Um Passo para a Inclusão, a iniciativa sensibiliza para uma sociedade mais justa e inclusiva. As receitas revertem para material adaptado destinado ao ensino especial nas creches, jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do concelho.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1763
25-03-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1763
25-03-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1763
25-03-2026
Capa Vale Tejo
25-03-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região