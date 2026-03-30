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Caminhada Solidária no Cartaxo junta 700 inscritos pela inclusão

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A segunda edição da Caminhada Solidária “Um Passo para a Inclusão” juntou cerca de 700 inscritos este domingo, 29 de Março, no Cartaxo, num percurso de cinco quilómetros pelo centro da cidade.

A segunda edição da Caminhada Solidária “Um Passo para a Inclusão” juntou cerca de 700 inscritos este domingo, 29 de Março, no Cartaxo, num percurso de cinco quilómetros pelo centro da cidade. Organizada pela Associação de Pais Um Passo para a Inclusão, a iniciativa sensibiliza para uma sociedade mais justa e inclusiva. As receitas revertem para material adaptado destinado ao ensino especial nas creches, jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do concelho.
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