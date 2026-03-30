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Rota das Adegas voltou a encher Alcanhões de cor, tradição e bom vinho

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Rota das Adegas voltou a encher Alcanhões de cor, tradição e bom vinho
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A Rota das Adegas voltou a ser um dos pontos altos da Festa do Vinho e da Vila, em Alcanhões, no sábado, dia 28 de Março de 2026, atraindo centenas de visitantes ao longo da tarde e noite.

A Rota das Adegas voltou a ser um dos pontos altos da Festa do Vinho e da Vila, em Alcanhões, no sábado, dia 28 de Março de 2026, atraindo centenas de visitantes ao longo da tarde e noite. As adegas tradicionais abriram portas para receber quem quis provar o vinho da terra, petiscos caseiros e a hospitalidade que há décadas caracteriza a freguesia. Entre paragens animadas, música popular, o percurso transformou as ruas num roteiro de sabores e convívio, onde moradores e visitantes celebraram a identidade vínica local.
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