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Município de Azambuja promoveu o 2.º Encontro de Empresários do Concelho

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Neste evento, o município procurou promover um ambiente de networking informal, no qual os empresários poderam estabelecer ou reforçar ligações, criando novas oportunidades de colaboração, parcerias e negócios.

O Município de Azambuja promoveu o 2.º Encontro de Empresários do Concelho de Azambuja, no dia 27 de março, com o objetivo de fomentar conexões significativas entre os empresários e impulsionar o desenvolvimento económico e social do concelho.

Neste evento, o município procurou promover um ambiente de networking informal, no qual os empresários poderam estabelecer ou reforçar ligações, criando novas oportunidades de colaboração, parcerias e negócios, bem como incentivar o apoio mútuo e a preferência por produtos e serviços das empresas do concelho.

O encontro contou com a presença dos Embaixadores da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, El Salvador, México, Panamá, Perú, Paraguai, República Dominicana, Uruguai e Venezuela, e do Presidente da Casa da América Latina, Dr. Alberto Laplaine Guimarães, abrindo portas ao reforço das relações económicas e à criação de novas oportunidades de internacionalização para as empresas instaladas no concelho.

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