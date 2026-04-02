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Igrejas e capelas do Sardoal decoradas para celebrar Semana Santa

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Celebrações da Semana Santa atraem muitos visitantes ao Sardoal.

Cerca de vinte igrejas e capelas do concelho do Sardoal encontram-se decoradas com os tradicionais tapetes feitos à base de pétalas de flores e verduras naturais com desenhos alusivos à época da Semana Santa e Páscoa, dando vida a uma tradição da vila. Os tapetes de flores são feitos pela população e evidenciam o empenho com que a comunidade se envolve na Semana Santa.

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