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Trajes do Mundo dão força ao sonho do Museu do Traje em Almeirim

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Trajes do Mundo dão força ao sonho do Museu do Traje em Almeirim
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A exposição “Trajes do Mundo – Culturas e Tradições”, organizada pela Associação FIFCA no Espaço Multiusos do IVV de Almeirim, mostra 110 trajes de vários continentes e pôs em cima da mesa a criação de um museu do traje na cidade.

A exposição “Trajes do Mundo – Culturas e Tradições”, organizada pela Associação FIFCA no Espaço Multiusos do IVV de Almeirim, mostra 110 trajes de vários continentes e pôs em cima da mesa a criação de um museu do traje na cidade. O presidente da câmara, Joaquim Catalão, saiu da inauguração “com a cabeça a fervilhar de ideias”, depois de ver o acervo que a associação tem vindo a reunir ao longo do tempo, tendo já 150 trajes de vários países. A mostra revela a identidade da região e o alcance internacional do festival, num conjunto que promete atrair visitantes até 11 de Maio.
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