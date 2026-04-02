Trajes do Mundo dão força ao sonho do Museu do Traje em Almeirim

A exposição “Trajes do Mundo – Culturas e Tradições”, organizada pela Associação FIFCA no Espaço Multiusos do IVV de Almeirim, mostra 110 trajes de vários continentes e pôs em cima da mesa a criação de um museu do traje na cidade.

A exposição “Trajes do Mundo – Culturas e Tradições”, organizada pela Associação FIFCA no Espaço Multiusos do IVV de Almeirim, mostra 110 trajes de vários continentes e pôs em cima da mesa a criação de um museu do traje na cidade. O presidente da câmara, Joaquim Catalão, saiu da inauguração “com a cabeça a fervilhar de ideias”, depois de ver o acervo que a associação tem vindo a reunir ao longo do tempo, tendo já 150 trajes de vários países. A mostra revela a identidade da região e o alcance internacional do festival, num conjunto que promete atrair visitantes até 11 de Maio.