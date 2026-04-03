uma parceria com o Jornal Expresso
06/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 03-04-2026

Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho

1 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
2 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
3 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
4 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
5 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
6 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
7 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
8 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
9 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
10 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
11 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
12 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
13 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
14 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
15 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
16 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
17 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
18 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
19 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
20 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
21 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
22 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
23 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
24 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
25 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
26 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
27 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
28 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
29 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
30 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
31 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
32 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
33 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
34 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
35 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
36 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
37 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
38 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
39 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
40 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
41 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
42 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
43 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
44 / 44
Alpiarça inaugura Arquivo Municipal e entrega medalhas no dia do concelho
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Concelho de Alpiarça assinalou o seu 112.º aniversário com um conjunto de iniciativas que destacaram a valorização da história local e o reconhecimento do mérito.

O município de Alpiarça celebrou, no dia 2 de Abril, 112 anos de elevação a concelho com várias actividades culturais, sociais e institucionais. Um dos momentos mais marcantes foi a inauguração do novo edifício do Arquivo Municipal de Alpiarça, uma infraestrutura renovada e considerada estratégica para a preservação e valorização da memória do concelho.
Outro ponto alto das comemorações foi a cerimónia de entrega de medalhas municipais, que distinguiu pessoas e entidades pelo seu contributo para o concelho de Alpiarça.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1764
    01-04-2026
    Capa Vale Tejo
    01-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região