Mação celebrou o Dia do Concelho com inaugurações e homenagens

O município de Mação homenageou figuras que marcaram a história do concelho e inaugurou três espaços públicos durante as celebrações do Dia do Concelho, esta segunda-feira, 6 de Abril. De manhã, nos Paços do Concelho, decorreu o hastear das bandeiras e a actuação do grupo "Os Macaenses". Seguiram-se a inauguração do Espaço Memória Elvino Pereira, que preserva o gabinete do antigo presidente da câmara durante 21 anos, e a inauguração da Biblioteca António Manuel Silva, em Cardigos, instalada no Espaço Cidadão. À tarde, o Cine-Teatro recebeu o nome de Francisco Serrano. A noite ficou reservada para um espectáculo de humor e uma Noite de Fados Especial Mação.

