Tradição da bênção dos barcos cumpriu-se no feriado de Constância

A Procissão de Nossa Senhora da Boa Viagem voltou a constituir um dos pontos altos das Festas do Concelho de Constância e marca, ano após ano, a segunda-feira de Páscoa, feriado municipal. Das cerimónias religiosas faz também parte a tradicional bênção dos barcos, que contou com a presença de cerca de 20 embarcações.

Durante as cerimónias, a Associação Filarmónica Montalvense 24 de Janeiro acompanhou os momentos oficiais e circulou pela festa. O presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira, agradeceu a presença de todos e sublinhou que a bênção é a parte mais importante da festa, independentemente de quem é crente.