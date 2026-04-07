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Presidente da República acompanha situação de famílias afectadas pelas tempestades em Ourém

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António José Seguro esteve numa habitação destruída na Sorieira e ouviu relatos de moradores que aguardam apoio para recuperar as suas casas.

O Presidente da República, António José Seguro, visitou famílias afectadas pelas recentes tempestades no concelho de Ourém, no âmbito da sua Presidência aberta, que já passou pelo distrito de Castelo Branco e esteve ontem e hoje no distrito de Santarém, com o objectivo de acompanhar o ritmo da reconstrução de casas e de apoios às populações. No concelho de Ourém continuam várias casas a necessitar de reconstrução, mantendo-se algumas famílias deslocadas enquanto aguardam soluções definitivas.
Na localidade da Sorieira, freguesia de Seiça, o Presidente deslocou-se a uma habitação onde parte da parede caiu e o telhado foi destruído, obrigando a proprietária, Elsi Silva, com dois filhos menores, a abandonar a casa. No local, outras famílias partilharam o impacto das tempestades nas suas vidas, relatando a perda das suas habitações e as dificuldades em retomar a normalidade. O Chefe de Estado deixou palavras de apoio e apelou à esperança, sublinhando o trabalho da Câmara Municipal de Ourém no acompanhamento das situações.

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