Presidente da República acompanha situação de famílias afectadas pelas tempestades em Ourém

O Presidente da República, António José Seguro, visitou famílias afectadas pelas recentes tempestades no concelho de Ourém, no âmbito da sua Presidência aberta, que já passou pelo distrito de Castelo Branco e esteve ontem e hoje no distrito de Santarém, com o objectivo de acompanhar o ritmo da reconstrução de casas e de apoios às populações. No concelho de Ourém continuam várias casas a necessitar de reconstrução, mantendo-se algumas famílias deslocadas enquanto aguardam soluções definitivas.

Na localidade da Sorieira, freguesia de Seiça, o Presidente deslocou-se a uma habitação onde parte da parede caiu e o telhado foi destruído, obrigando a proprietária, Elsi Silva, com dois filhos menores, a abandonar a casa. No local, outras famílias partilharam o impacto das tempestades nas suas vidas, relatando a perda das suas habitações e as dificuldades em retomar a normalidade. O Chefe de Estado deixou palavras de apoio e apelou à esperança, sublinhando o trabalho da Câmara Municipal de Ourém no acompanhamento das situações.