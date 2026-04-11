Ávinho celebra 20 anos como montra maior de Aveiras de Cima e do vinho do concelho

A Ávinho volta a afirmar-se em Aveiras de Cima como símbolo de identidade local, de orgulho colectivo e de afirmação de um território que soube transformar a sua tradição vitivinícola numa marca reconhecida dentro e fora da região. Na sessão de abertura da 20ª edição, que decorreu na sexta-feira, 10 de Abril, os discursos do presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERTAR), José Manuel Santos, e do presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, convergiram na mesma ideia: a Ávinho é um caso de sucesso construído ao longo de duas décadas e um activo estratégico para o concelho e para a região.

José Manuel Santos sublinhou a dimensão que a festa atingiu e a responsabilidade que isso acarreta. Perante os visitantes que passam por Aveiras de Cima para viver o ambiente único do evento, o responsável pelo turismo destacou a importância de preservar a herança agrícola e cultural da terra, transmitindo às novas gerações o valor de cultivar a vinha, produzir a uva e continuar a fazer um vinho de qualidade que honra a freguesia, o concelho e a região. Para o dirigente, a Ávinho consegue trazer o passado para o presente sem o transformar numa peça de museu, antes fazendo dele uma experiência viva, festiva e mobilizadora.

O presidente da ERTAR salientou a força da combinação entre vinho, cultura, música, tradição e convívio popular. Numa edição simbólica, a do 20º aniversário do certame, deixou também uma homenagem aos criadores da festa e a todos os que, ao longo dos anos, lhe deram continuidade e a fizeram crescer.

Silvino Lúcio lembrou que a Ávinho foi distinguida no ano passado como o melhor evento de enoturismo da região Tejo, reconhecimento que atribuiu ao envolvimento de todos os que, durante 20 anos, ajudaram a construir esta iniciativa. O presidente da Câmara de Azambuja falou de “20 anos de história, 20 anos de trabalho e 20 anos de dedicação”, frisando que a festa nasceu de uma ideia e se transformou num orgulho colectivo. Para o autarca, a Ávinho cresceu com Aveiras de Cima, com os produtores e com o concelho, tornando-se uma marca nacional que já ultrapassou fronteiras e atrai visitantes de norte a sul do país. Silvino Lúcio deixou ainda uma palavra forte de reconhecimento aos produtores, que considerou os verdadeiros pilares desta celebração, e à população de Aveiras de Cima, que todos os anos acolhe quem chega e transforma a festa numa experiência que vai muito além da prova de vinhos.

Nesta celebração vitivinícola, uma das mais emblemáticas da região, os visitantes ao adquirirem uma caneca de barro alusiva à festa têm acesso a provar, gratuitamente, todos os vinhos de uma dezena de vitivinicultores participantes na iniciativa.

Esta noite de sábado, pelas 23h0, actua o grupo Vizinhos e depois a festa continua noite dentro com bailaricos e DJs. No domingo, último dia do certame, a fadista Sara Correia encerra o evento, pelas 19h00.