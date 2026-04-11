Feira de Abril regressa ao Entroncamento com duas semanas de muita animação

A Feira de Abril do Entroncamento abriu oficialmente na sexta-feira, 10 de abril, no Recinto Multiusos, dando início a duas semanas de animação que voltam a juntar famílias, visitantes e comerciantes num mesmo espaço. A decorrer até dia 26, a inauguração contou com a presença do vice-presidente Hélder Gama, da vereadora Maria Figueira e de outros autarcas do município.

Com entrada livre, o evento integra o calendário anual do concelho e é promovido pelo município em parceria com a empresa Diversões Simões, transformando o recinto num espaço dinâmico com vários equipamentos de diversão, zona de restauração e uma área dedicada ao artesanato local.