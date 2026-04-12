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Sardoal assinala Dia Nacional dos Moinhos com caminhada, artesanato e jogos tradicionais

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Os Moinhos de Entrevinhas, no Sardoal, receberam no sábado, 11 de Abril, dezenas de pessoas para celebrar o Dia Nacional dos Moinhos.

Os Moinhos de Entrevinhas, no Sardoal, receberam no sábado, 11 de Abril, dezenas de pessoas para celebrar o Dia Nacional dos Moinhos. O dia arrancou com o Percurso Pedestre do Pão e Vinho, uma caminhada de 9,5 quilómetros pela paisagem rural e pelo património etnográfico local, com passagem pela Capela da Senhora da Lapa, pelas azenhas na Ribeira das Sarnadas e pelas vinhas da Quinta do Vale do Armo. Junto aos moinhos, uma feira de artesanato reuniu bancas de bijutaria, leques tradicionais, artigos em madeira e bolos tradicionais. O espaço contou ainda com jogos tradicionais, como o jogo da malha, o jogo das argolas, o jogo do galo e o jogo da corda.

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