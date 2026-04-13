Foto Galeria | 13-04-2026
Parreira e Foros do Arrão celebram Dia dos Moinhos com convívio entre comunidades
A União de Freguesias de Parreira e Chouto associou-se às comemorações do Dia dos Moinhos, numa iniciativa realizada em conjunto com a Junta de Freguesia de Foros do Arrão, no passado dia 11 de abril.
A União de Freguesias de Parreira e Chouto associou-se às comemorações do Dia dos Moinhos, numa iniciativa realizada em conjunto com a Junta de Freguesia de Foros do Arrão, no passado dia 11 de abril.
No âmbito desta celebração, foram abertos ao público os dois moinhos das aldeias: o moinho de água, localizado na Parreira, e o moinho de vento, em Foros do Arrão. A iniciativa permitiu aos visitantes conhecerem de perto o funcionamento destes espaços tradicionais, bem como valorizar o património cultural e histórico ligado à atividade moageira.
Apesar de se tratarem de freguesias pertencentes a concelhos e distritos distintos, a data ficou marcada pelo espírito de união entre as duas comunidades. Como já é tradição, as populações juntaram-se para partilhar um almoço convívio, reforçando laços de amizade e promovendo o intercâmbio cultural entre as localidades.
O evento destacou-se pela preservação das tradições evidenciando a importância destas iniciativas na dinamização do território e na aproximação entre freguesias vizinhas.
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