Parreira e Foros do Arrão celebram Dia dos Moinhos com convívio entre comunidades

A União de Freguesias de Parreira e Chouto associou-se às comemorações do Dia dos Moinhos, numa iniciativa realizada em conjunto com a Junta de Freguesia de Foros do Arrão, no passado dia 11 de abril.

A União de Freguesias de Parreira e Chouto associou-se às comemorações do Dia dos Moinhos, numa iniciativa realizada em conjunto com a Junta de Freguesia de Foros do Arrão, no passado dia 11 de abril.

No âmbito desta celebração, foram abertos ao público os dois moinhos das aldeias: o moinho de água, localizado na Parreira, e o moinho de vento, em Foros do Arrão. A iniciativa permitiu aos visitantes conhecerem de perto o funcionamento destes espaços tradicionais, bem como valorizar o património cultural e histórico ligado à atividade moageira.

Apesar de se tratarem de freguesias pertencentes a concelhos e distritos distintos, a data ficou marcada pelo espírito de união entre as duas comunidades. Como já é tradição, as populações juntaram-se para partilhar um almoço convívio, reforçando laços de amizade e promovendo o intercâmbio cultural entre as localidades.

O evento destacou-se pela preservação das tradições evidenciando a importância destas iniciativas na dinamização do território e na aproximação entre freguesias vizinhas.