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População do Olival em Ourém relembrou o direito à sesta

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Rancho Folclórico “Os Moleiros da Ribeira” de Olival, em Ourém, organizou novamente a famosa Festa da Sesta, sendo esta a sua 32º edição.

Na tarde de domingo, dia 12 de Abril, realizou-se pela sua 32º edição a Festa da Sesta, organizada pelo Rancho Folclórico “Os Moleiros da Ribeira” de Olival, em Ourém. A festa é uma encenação adaptada de uma Festa da Sesta que se realizava antigamente na década de 40, mas que foi cancelada pelas autoridades por ser considerada uma festa de revolta. Com ajuda de duas pessoas responsáveis pela realização da antiga festa, o Rancho retomou esta tradição que se encontrava perdida no tempo. Acompanhados por dois dos bonecos originais, os membros do Rancho encenaram mais uma vez, a tarde de domingo onde os trabalhadores de campo reclamaram o seu direito à sesta, uma pausa de duas horas durante os dias de grande calor.

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