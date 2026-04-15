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Dia da Arte: João Maria Ferreira e o seu olhar sobre Santarém e o Ribatejo

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Entre o desenho, a pintura, a escultura e o ensino, João Maria Ferreira, artista escalabitano, afirma uma obra marcada pela figura humana, pela honestidade criativa e pela ligação, ainda em construção, a Santarém e à região ribatejana. Uma conversa a propósito do Dia Mundial da Arte que se assinala esta quarta-feira, 15 de Abril.

A arte nunca lhe surgiu como desvio nem como descoberta tardia. Foi, diz João Maria Ferreira, um caminho natural, traçado desde a infância pelo fascínio persistente do desenho e por uma dedicação que nunca esmoreceu. “Não me vejo a fazer outra coisa”, assume o artista de Santarém, para quem a criação sempre foi um destino inevitável. Maioritariamente figurativo, como explica a O MIRANTE, encontra no desenho e na pintura os principais meios de expressão, sem excluir outras linguagens que também têm marcado o seu percurso, como a escultura, o cartoon ou a banda desenhada. No seu universo artístico reconhece influências de nomes maiores como Paula Rego, Graça Morais, David Hockney, Goya, Freud, Rodin ou Júlio Pomar, referências que ajudam a compor aquilo a que chama a sua “família artística”.

*Artigo completo na edição impressa de O MIRANTE

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