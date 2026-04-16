Câmara de Almeirim desiste de fazer segunda creche

É o segundo projecto que o novo executivo deixa cair. Situação serviu de arma de arremesso contra Pedro Ribeiro na reunião de Câmara de Santarém, onde o ex-presidente de Almeirim é vereador na oposição.

O novo executivo da Câmara de Almeirim já não vai construir a segunda creche projectada pelo executivo anterior, liderado por Pedro Ribeiro, para o palacete em degradação junto ao Jardim da República. Em causa estarão os custos que aumentaram significativamente em relação ao previsto. A câmara já tinha contratado um empréstimo de um milhão de euros para a obra, que agora vai ficar sem efeito.

A desistência do projecto serviu de arma de arremesso numa discussão entre o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e o vereador do PS na oposição e ex-presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, na reunião do executivo camarário. Durante a discussão sobre o parque escolar de Santarém, Pedro Ribeiro criticou o planeamento e João Leite atirou-lhe a questão da creche que ele tinha deixado para o novo executivo fazer.

Este é o segundo projecto que o novo executivo socialista de Almeirim, liderado por Joaquim Catalão, deixa cair por terra, depois de cancelar a construção de uma loja do cidadão por cima do mercado municipal, visto como uma ideia megalómana atendendo aos custos.

Recorde-se que, como O MIRANTE já tinha noticiado, a construção da segunda creche municipal em Almeirim, viu o apoio do PRR reduzido, não chegando para metade da obra. O financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência era de 368 mil euros, apenas cerca de 18 por cento dos dois milhões necessários para a obra.

Na altura, Pedro Ribeiro reconhecia que era “pouco, muito pouco” para um investimento desta importância, mas resignava-se à sorte dizendo que “é o que há” e que por isso “é de aproveitar”. O ex-presidente também dizia que a aposta nas creches era um desígnio municipal.