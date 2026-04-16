Foto Galeria | 16-04-2026
Exercício com matérias perigosas mobilizou meios de socorro em Samora Correia
Acção decorreu na manhã de 15 de Abril e envolveu várias entidades, com condicionamentos de trânsito na zona.
Um simulacro de acidente de viação envolvendo um veículo pesado de transporte de matérias perigosas (ADR) realizou-se na manhã de 15 de Abril, na Estrada das Vagonetas, em Samora Correia, junto ao parque de veículos pesados.
O exercício, que implicou um cenário com duas vítimas, uma delas mortal, teve como objectivo testar e reforçar a capacidade de resposta dos meios de emergência, bem como melhorar a coordenação entre as diferentes entidades envolvidas em cenários de protecção e socorro.
No local estiveram operacionais de várias valências da Guarda Nacional Republicana (GNR), dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, da Protecção Civil de Benavente e da empresa Atlantic Cargo.
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