Exercício com matérias perigosas mobilizou meios de socorro em Samora Correia

Um simulacro de acidente de viação envolvendo um veículo pesado de transporte de matérias perigosas (ADR) realizou-se na manhã de 15 de Abril, na Estrada das Vagonetas, em Samora Correia, junto ao parque de veículos pesados.

O exercício, que implicou um cenário com duas vítimas, uma delas mortal, teve como objectivo testar e reforçar a capacidade de resposta dos meios de emergência, bem como melhorar a coordenação entre as diferentes entidades envolvidas em cenários de protecção e socorro.

No local estiveram operacionais de várias valências da Guarda Nacional Republicana (GNR), dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, da Protecção Civil de Benavente e da empresa Atlantic Cargo.