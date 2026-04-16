Reabertura da sede da Delegação da Ordem dos Advogados de Rio Maior

A Delegação da Ordem dos Advogados da Comarca de Rio Maior promoveu, a 15 de Abril, um conjunto de iniciativas institucionais que culminaram na reabertura oficial da sua sede, após obras de modernização administrativa e digital.

A Delegação da Ordem dos Advogados da Comarca de Rio Maior promoveu, a 15 de Abril, um conjunto de iniciativas institucionais que culminaram na reabertura oficial da sua sede, após obras de modernização administrativa e digital.

O programa teve início às 16h00, com uma receção no Palácio da Justiça de Rio Maior, um edifício de reconhecida relevância histórica e institucional. Seguiu-se, às 17h00, uma visita guiada à Vila Romana de Rio Maior, destacando o património cultural e histórico do concelho. O momento central decorreu pelas 18h00, com a sessão de reabertura da sede da Delegação na Avenida João Ferreira da Maia, com a presença de várias individualidades.

A iniciativa assumiu-se como um momento de relevante significado institucional, reforçando a ligação entre a advocacia, as instituições locais e a população, ao mesmo tempo que valorizou o património e a identidade de Rio Maior.



