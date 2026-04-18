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Santarém celebra identidade com novo mural no Jardim da República

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A Câmara de Santarém assinalou, no sábado, 18 de Abril, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, com a inauguração do mural `Ode a Santarém´, localizado no muro na envolvente do Jardim da República, junto à Rua 31 de Janeiro.

A Câmara de Santarém assinalou, no sábado, 18 de Abril, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, com a inauguração do mural `Ode a Santarém´, localizado no muro na envolvente do Jardim da República, junto à Rua 31 de Janeiro. Da autoria do artista João Maria Ferreira, natural de Santarém, a obra nasce de uma ligação próxima ao território e traduz, numa linguagem contemporânea, elementos que fazem parte da identidade de Santarém, como o Tejo, o património e a cultura ribatejana.
Segundo nota do município, o mural foi pensado para dialogar com o espaço onde se insere, respeitando o enquadramento urbano e acrescentando uma nova dimensão visual a uma zona emblemática da cidade. “Valorizar o nosso património é afirmar quem somos e projectar Santarém no futuro. Este mural é um exemplo disso mesmo: talento local ao serviço da nossa identidade e da forma como queremos viver a cidade”, diz o presidente do município, João Leite, citado em nota de imprensa.

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