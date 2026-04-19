uma parceria com o Jornal Expresso
19/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 19-04-2026

Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém

1 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
2 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
3 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
4 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
5 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
6 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
7 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
8 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
9 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
10 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
11 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
12 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
13 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
14 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
15 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
16 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
17 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
18 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
19 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
20 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
21 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
22 / 22
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Evento envolve uma caminhada de 5 quilómetros e uma corrida de 10 quilómetros, para além de actividades para os mais novos, e é um grande momento de convívio.

Santarém encheu-se de gente na tarde e noite de sábado, 18 de Abril, para mais uma edição da W Shopping Scalabis Night Race. Um evento que envolve uma caminhada de 5 quilómetros e uma corrida de 10 quilómetros, para além de actividades para os mais novos.

Durante as provas, não faltaram os habituais apontamentos musicais e de dança em vários pontos da cidade, a emblemática passagem pela Escola Prática de Cavalaria e até o habitual abastecimento de vinho tinto na Taberna do Quinzena. No final houve pampilhos e bifanas para retemperar forças e muita música. Miguel Mascarenhas e Adriana Coelho foram os vencedores em masculinos e femininos.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região