Foto Galeria | 19-04-2026
Scalabis Night Race encheu as ruas de Santarém
Evento envolve uma caminhada de 5 quilómetros e uma corrida de 10 quilómetros, para além de actividades para os mais novos, e é um grande momento de convívio.
Santarém encheu-se de gente na tarde e noite de sábado, 18 de Abril, para mais uma edição da W Shopping Scalabis Night Race. Um evento que envolve uma caminhada de 5 quilómetros e uma corrida de 10 quilómetros, para além de actividades para os mais novos.
Durante as provas, não faltaram os habituais apontamentos musicais e de dança em vários pontos da cidade, a emblemática passagem pela Escola Prática de Cavalaria e até o habitual abastecimento de vinho tinto na Taberna do Quinzena. No final houve pampilhos e bifanas para retemperar forças e muita música. Miguel Mascarenhas e Adriana Coelho foram os vencedores em masculinos e femininos.
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