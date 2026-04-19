Tomar diz sim a Festa dos Tabuleiros 2027 e reelege Mário Formiga como mordomo

Tomar voltou a dizer “sim” à Festa dos Tabuleiros. A decisão foi tomada no sábado, 18 de Abril, durante a tradicional reunião do povo convocada para decidir sobre a realização da próxima edição da festa, marcada para 2027. A forte adesão popular superou a capacidade do Salão Nobre dos Paços do Concelho, levando o presidente da câmara, Tiago Carrão, a transferir a sessão para a Praça da República, onde centenas de pessoas se juntaram.

A população manifestou-se de forma clara a favor da realização da próxima edição, mantendo viva uma das mais emblemáticas tradições tomarenses, seguindo-se a eleição do mordomo, com a apresentação de dois nomes: Mário Formiga e Francisco Madureira. Para avaliar o apoio a cada candidato a população dividiu-se em dois grupos e depois de observada a mobilização em torno de cada candidatura, Mário Formiga foi proclamado o vencedor, assumindo assim pela segunda vez consecuctiva o cargo de mordomo da festa.

A sessão terminou entre aplausos e celebração, com a Praça da República a ecoar o grito coletivo de “Viva a Festa”. No discurso após a eleição, Mário Formiga mostrou-se emocionado com a escolha da população, sublinhando que “não há vencedores nem vencidos”, numa mensagem de união em torno da preparação desta festa emblemática de Tomar.