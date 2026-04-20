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O futebol feminino em destaque na região

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A Liga CAF O MIRANTE de futebol feminino continua a afirmar-se como uma competição marcada pelo equilíbrio, pelo convívio e pela valorização do desporto no Ribatejo. A 7ª jornada foi disputada em Torres Novas.

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